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Трамп пообещал зеркальный ответ на предупреждения не ездить в США 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Carlos Barria/Reuters
Президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждения ряда стран об опасности поездок на территорию Соединенных Штатов, которые появились из-за нескольких случаев с массовой стрельбой. Об этом пишет The Hill.
По словам политика, он не может себе представить появление таких предупреждений. Однако в этом случае Вашингтон "ответит взаимностью". Он заметил, что американская сторона всегда дает зеркальный ответ на негативные действия, которые предпринимаются в ее отношении.
Ранее Госдеп потребовал от Китая обеспечить защиту дипломатов США.
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В мире , Дональд Трамп , Госдеп США , США
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