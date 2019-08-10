Трамп пообещал зеркальный ответ на предупреждения не ездить в США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждения ряда стран об опасности поездок на территорию Соединенных Штатов, которые появились из-за нескольких случаев с массовой стрельбой. Об этом пишет The Hill.

По словам политика, он не может себе представить появление таких предупреждений. Однако в этом случае Вашингтон "ответит взаимностью". Он заметил, что американская сторона всегда дает зеркальный ответ на негативные действия, которые предпринимаются в ее отношении.