Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отрезанные головы в ведрах: ФБР вскрыло масштабную торговлю человеческими останками 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: © Fotolia / kingan
В США разгорается скандал вокруг Центра биологических ресурсов. Как выяснило ФБР, организация продавала военным тела умерших людей, которые родственники передавали на научные цели. Вооруженные силы испытывали на них действие взрывчатых веществ.
Жительница Аризоны Дорис Стаффер страдала от болезни Альцгеймера. Пять лет назад она умерла в возрасте 73 лет. Ее сын Джим рассудил, что изучение мозга его матери могло бы помочь врачам в поиске лечения данного заболевания, поэтому он решил пожертвовать ее голову науке.
С этой целью он подписал контракт с организацией под названием Центр биологических ресурсов, передал ей тело родительницы. В контракте специально оговаривалось, что изучаться будет только мозг. Позже ему передали небольшую коробку, внутри которой, как ему сказали, кремированные останки Дорис.
И только теперь он узнал, что врачи так и не смогли ничего исследовать, поскольку Центр биологических ресурсов продал ее тело американским военным, а те его взорвали.
"Ее привязали к стулу в некоем устройстве, и под ней произошел взрыв. Так они хотели выяснить, что происходит с человеческим телом в машине, которая подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Моя мама была тихим человеком, но теперь каждый раз, когда я представляю ее себе, она злится", — говорит Джим.
История Стаффера появилась в прессе одновременно со многими другими скандальными новостями об этом центре. Как выяснило ФБР, его работники давно поставили торговлю завещанными им человеческими останками на поток. Причем продавали не обязательно вооруженным силам, но также компаниям, которые проводят краш-тесты автомобилей и медицинским учреждениям.
Торс с головой уходил за 2 400 долларов, нога за 1 100, коленный сустав и ступня стоили 500 долларов штука.
Работа центра приостановлена. В его зданиях в Иллинойсе, Аризоне и не только прошли обыски. Сотрудники бюро, которые их проводили, попросились в отпуск с посттравматическим расстройством.
Говорят, что Аризонское хранилище напоминает пещеру ужасов: с холодильниками, которые забиты руками и ногами, с отрезанным головами, которые хранились в ведрах и следами каких-то странных экспериментов. Агенты ФБР рассказывают, что видели голову миниатюрной женщины, пришитую к массивному мужскому торсу.
Те, кто смог опознать своих родственников (пока это только восемь семей), обратились в суд. Против владельцев центра возбуждено несколько уголовных дел, однако с большой долей вероятности ситуация с торговлей человеческими останками не изменится.
Владелец центра Стивен Гор получил год условно и четыре года испытательного срока. А дело все в том, что в США не запрещено продавать фрагменты тел, если только они не являются частями тел эмбрионов и не предназначены для трансплантологии. То есть в теории история, когда чей-то мозг завещали науке для изучения, а потом просто взорвали, вполне может повториться.
Вести.Ru: последние новости
"Подняли, сфоткали и спрятали": "патриоты Украины" насмешили соцсети Центр по примирению сообщил об убийствах, совершенных сирийскими боевиками Арестован "Апрель" Атамбаева
Комментарии
В мире , Происшествия , ФБР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ выдвинули серьезное обвинение США17
«Росатом» раскрыл причину взрыва на полигоне12
Названы погибшие при ЧП под Архангельском32
Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян115
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение