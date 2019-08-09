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США решили не подпускать к «нормандскому формату» 

News.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Представитель МИД Франции отверг возможность подключения США к переговорам по Донбассу. Он отметил, что пока для этих целей есть «нормандский формат».
Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня, — заявил на брифинге представитель французского ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию на востоке Украины, писал News.ru. Во время беседы политики затронули и перспективы взаимодействия в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). В итоге стороны условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Курт Волкер , МИД , РИА Новости , Германия , Франция
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