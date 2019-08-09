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Лондон погрузился во тьму 

Рамблер + ещё 11 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Весь Лондон и значительная часть графств Юго-Восточной Англии остались без света из-за сбоя в национальной энергетической сети, передает «Интерфакс».
«Мы считаем, что причиной, из-за которой наши клиенты сталкиваются с трудностями, является сбой в сетях национальной энергосистемы», — говорится в сообщении британского оператора электросетей UK Power Networks.
Отключение электроэнергии затронуло также Шотландию, Уэльс и центральные графства Англии.
Из-за аварии в сети отключилось энергоснабжение аэропортов, железных дорог, перестали работать светофоры. В лондонском метро остановилось движение поездов на линии Виктория.
Пассажиров предупредили об увеличенных интервалах в работе транспорта.
В мире , Европа , Происшествия , Интерфакс , Великобритания
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