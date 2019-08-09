В Турции призвали Эрдогана признать воссоединение Крыма с РФ 

Глава турецкой политической партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек призвал президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана признать российскую принадлежность Крыма, если Анкара считает себя стратегическим партнером России.
«Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу», — сказал Перинчек РИА «Новости».
По его словам, стратегическое партнерство — это не компания с ограниченной ответственностью, оно должно определять позицию государства.
«Россия — один из наших основных партнеров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий», — возмутился Перинчек.
В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Турция «не признала и не признает аннексию Крыма». На той же пресс-конференции Зеленский призвал почтить минутой молчания четырех бойцов ВСУ, которые якобы погибли в результате обстрела со стороны ДНР и ЛНР. В Донецке и Луганске отрицают свою причастность к обстрелам. Объявленную Зеленским минуту молчания Перинчек назвал «тривиальным подстрекательством» и «саботажем российско-турецкой дружбы» в угоду США.