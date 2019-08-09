В Турции призвали Эрдогана признать воссоединение Крыма с РФ

«Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу», — сказал Перинчек РИА «Новости».

По его словам, стратегическое партнерство — это не компания с ограниченной ответственностью, оно должно определять позицию государства.

«Россия — один из наших основных партнеров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий», — возмутился Перинчек.