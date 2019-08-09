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Партия Порошенко предложила сотрудничество оппозиции в Раде 

Газета.Ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" хочет сотрудничать с другими политическими силами в Раде. Об этом передает РИА "Новости".
Как сообщается, представители партии Порошенко предложили депутатам от "Голоса" Святослава Вакарчука и "Батькивщины" Юлии Тимошенко скоординировать свои позиции по поводу представительств фракций, которые есть в руководстве Рады и комитетов.
Однако отмечается, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" может самостоятельно формировать правительство.
Ранее стало известно, что партия "Слуга народа" готова отдать оппозиции посты в Раде.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , РИА Новости
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