Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" хочет сотрудничать с другими политическими силами в Раде. Об этом передает РИА "Новости".
Как сообщается, представители партии Порошенко предложили депутатам от "Голоса" Святослава Вакарчука и "Батькивщины" Юлии Тимошенко скоординировать свои позиции по поводу представительств фракций, которые есть в руководстве Рады и комитетов.
Однако отмечается, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" может самостоятельно формировать правительство.
Ранее стало известно, что партия "Слуга народа" готова отдать оппозиции посты в Раде.