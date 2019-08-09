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Госдеп снова отличился русофобией 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Посольство РФ в США обвинило Госдепартамент в политизированном и русофобском подходе к российской помощи Южной Осетии во время нападения на нее Грузии в 2008 году, передает РИА Новости.
В дипмиссии сообщили, что Вашингтон не спешит призвать Тбилиси признать свою ответственность за нападение на российских миротворцев и мирных жителей в Южной Осетии, а вместо этого "в традиционном ему политизированном и русофобском подходе безосновательно продолжает обвинять Россию".
Посольство РФ в США напомнило мировой общественности, что именно Россия пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила акт расправы над осетинами. Отмечается, что американское руководство не извлекает уроков из недавней истории и покрывает "преступления грузинских протеже", что, в свою очередь, ведет к новым актам насилия.
Данное коммюнике распространено в связи с заявлением представителя Госдепартамента Морган Ортагус, которая накануне обвинила Москву в нарушении прав грузинского народа и призвала Россию отменить решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, а затем атаковали и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, Россия ввела свои войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила военных Грузии из региона.
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Комментарии
В мире , США , Госдеп США , РИА Новости , Грузия , Тбилиси , Южная Осетия
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