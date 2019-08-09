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Трамп ушел в отпуск 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп 9 августа ушел в отпуск. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на американские СМИ.
Сообщается, что американский лидер запланировал провести отпуск в своем гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси.
Как уточняется, Трамп отправится на каникулы на 10 дней.
При этом отмечается, что лидер США во время своего отдыха посетит несколько официальных мероприятий, а также совершит ряд поездок.
Стало известно, что еще Трамп в ходе отпуска выступит перед своими сторонниками.
Ранее Трамп рассказал, почему не пьет алкоголь.
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В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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