Трамп назвал Зеленского разумным парнем

«Он — очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он добавил, что ждёт встречи с Зеленским.

«Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», — сказал Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.