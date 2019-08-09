Трамп назвал Зеленского разумным парнем 

Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его визита в Вашингтон.
«Он — очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро», — приводит ТАСС слова Трампа.
Он добавил, что ждёт встречи с Зеленским.
«Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», — сказал Трамп.
Ранее Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.