Пранкеры Вован и Лексус разыграли губернатора Юты

Губернатор штата Юта Гэри Герберт попался на уловку пранкеров Вована и Лексуса. Они позвонили политику ещё осенью от имени Владимира Гройсмана , который тогда был премьер-министром Украины

Герберт рассказал им об «особых» отношениях с Россией . Он отметил, что его предшественник на посту губернатора Хантсман занимает теперь должность посла и пытается наладить диалог, чтобы обсудить важные вопросы для обоих государств.

И Юта может сыграть свою роль в этом вопросе в надежде, что это позволит людям объединиться, прийти к мирному разрешению конфликтов и выведет на новый уровень возможности сотрудничества в сфере международных отношений с учётом соблюдения прав человека, — заявил губернатор, выразив надежду в будущем окончательно искоренить «агрессию» со стороны России.

Пранкеры также сообщили Герберту, что бывший на тот момент президентом Пётр Порошенко вскоре посетит США. Они подчеркнули, что украинский лидер любит хорошо отдохнуть — с азартными играми и алкоголем, и поинтересовались, не будет ли с этим в Юте проблем. Губернатор сообщил, что в штате проживает много верующих, которые воздерживаются от употребления спиртного.

Несмотря на всё это, у нас живут и люди, у которых за обедом всегда стоит вино. Какой виски он любит больше всего? Мы найдём ему лучшую бутылку в Америке, — пообещал Герберт.

Разговор с американским губернатором Вован и Лексус опубликовали после того, как американский посол в РФ Джон Хантсман решил подать в отставку и снова баллотироваться в губернаторы Юты.

Ранее News.ru писал, как пранкеры разыграли главу полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховеря. Сначала Вован, представившись журналистом, попросил его прокомментировать появление в Сети скандальной видеозаписи. На кадрах видно, как главный полицейский региона вызывал подразделение спецназначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Однако генерал все обвинения в свой адрес отверг и назвал произошедшее кознями «российской пропаганды».