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Союзники США напали на сирийский нефтяной танкер 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Reuters
Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующейся поддержкой США, выпустили видео атаки на судно, предположительно перевозившее нефть в интересах властей Сирии. Ролик опубликовали Al-Masdar News.
Нападение произошло к востоку от реки Евфрат. На ролике видно, как мужчины ведут огонь по кораблю, идущему по реке в отдалении. Судно дымится, его продолжают обстреливать.
Курдские формирования контролируют ряд территорий на севере Сирии и пользуются поддержкой США. Власти соседней Турции считают их террористическими организациями и поддерживают джихадистские формирования, воюющие против курдов.
США поддерживают и другие оппозиционные вооруженные формирования, воюющие против правительства Сирии, а также ввели санкции против режима Башара Асада — в частности, ограничили сирийскую торговлю нефтью.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Башар Асад , Сирия , США
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