Союзники США напали на сирийский нефтяной танкер

Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующейся поддержкой США , выпустили видео атаки на судно, предположительно перевозившее нефть в интересах властей Сирии . Ролик опубликовали Al-Masdar News.

Нападение произошло к востоку от реки Евфрат. На ролике видно, как мужчины ведут огонь по кораблю, идущему по реке в отдалении. Судно дымится, его продолжают обстреливать.

Курдские формирования контролируют ряд территорий на севере Сирии и пользуются поддержкой США. Власти соседней Турции считают их террористическими организациями и поддерживают джихадистские формирования, воюющие против курдов.