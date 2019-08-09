Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина подготовила 800 полицейских для «возвращения Донбасса» 

RT на русском + ещё 5 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что подготовило уже почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
«По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
Отмечается, что полицейские прошли комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и погранслужб.
Кроме того, правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Анкару пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов в Донбассе.
RT на русском: последние новости
В Крыму прокомментировали ситуацию с поднятием флага Украины в Судаке Премьер Грузии назвал цель совместных учений с НАТО Лукашенко попросил КГБ заниматься прослушкой цивилизованно
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга26
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети86
Лукашенко дал поручение спецслужбам1
Украина объяснила пролет самолета из России68
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Видео
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
00:44
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети
Украина В мире
00:38
Украина объяснила пролет самолета из России
В мире Украина
05:13
Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой
Погода Новости Москвы
00:31
Россия отреагировала на «захват» Японией Курил
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение