Украина подготовила 800 полицейских для «возвращения Донбасса»

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что подготовило уже почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что полицейские прошли комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и погранслужб.

Кроме того, правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий.