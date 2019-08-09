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Лукашенко дал поручение спецслужбам 

Рамблер + ещё 4 14 минут назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ вести прослушку «цивилизованно» и «без разбоя». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля — слухового, видео и так далее», — заявил Лукашенко во время посещения одного из объектов правительственной связи КГБ республики.
По словам белорусского лидера, в этой сфере не должно быть злоупотреблений, когда спецслужбы прослушивают чужие разговоры и продают их записи третьим лицам.
«Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать — прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно», — отметил Лукашенко.
По словам главы Беларуси, прослушка должна вестись «цивилизованно и достойно», с обеспечением безопасности человека и без ущемления свободы общения.
В мире , Александр Лукашенко
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