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Ричарду Гиру предложили забрать мигрантов из Европы и расселить их на виллах 

Lenta.ru + ещё 13 21 минуту назад
Фото: Francisco Gentico / AP
Глава МВД Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини ответил американскому актеру Ричарду Гиру, который провел благотворительную акцию для мигрантов на судне, дрейфующем в Средиземном море. Об этом сообщает Bloomberg.
«Раз благородный миллионер беспокоится о судьбе мигрантов с судна Open Arms, мы благодарны ему: он может доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах», — заявил итальянский министр.
9 августа Гир посетил спасательное судно Open Arms, в котором находятся 160 беженцев, и доставил им гуманитарную помощь — продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи. Отмечается, что актер доплыл до судна на своей яхте с надписью «Вы не одни» во время отдыха на итальянском острове Лампедуза. Во время пресс-конференции он призвал итальянские власти найди место, куда бы могло причалить судно с мигрантами.
Судно Open Arms неделю дрейфует в Средиземном море, поскольку власти Италии отказываются пустить его в свои воды. Мигранты, прибывающие в страну морем, часто оказываются на спасательных судах. Избранное летом 2018 года правительство настроено резко против нелегальной миграции — поэтому с тех пор их часто не пускают на территорию страны.
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В мире , Другое , МВД , Голливуд , Италия
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