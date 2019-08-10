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В Раде оценили президентство Зеленского 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и политолог-международник Олег Волошин дал оценку пребыванию на своем посту президенту Украины Владимиру Зеленского. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
По его мнению, все политические игроки Украины посчитают президентство Зеленского неполноценным, если он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Волошин отмечает, что сам факт такой встречи является для нынешнего украинского лидера стилизацией его власти.
Также депутат Рады заявляет, что Трамп приходится Зеленскому самым большим начальником.
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В мире , Украина , Олег Волошин , Дональд Трамп , Верховная Рада
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