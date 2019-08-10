В Раде оценили президентство Зеленского

По его мнению, все политические игроки Украины посчитают президентство Зеленского неполноценным, если он не встретится с президентом США Дональдом Трампом

Волошин отмечает, что сам факт такой встречи является для нынешнего украинского лидера стилизацией его власти.

Также депутат Рады заявляет, что Трамп приходится Зеленскому самым большим начальником.