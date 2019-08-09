Французский депутат требует от России расплатиться по царским долгам

Попытки заставить нашу страну заплатить по долгам царской России и СССР не прекращаются. С новой инициативой обязать нашу страну выплатить дополнительную компенсацию по облигациям конца XIX — начала XX веков выступил французский депутат. Эксперты отмечают, что с юридической точки зрения шансов взыскать с России дополнительные средства у инициаторов запроса, нет.

Французский депутат Национального собрания Франсис Веркамер просит разъяснить правительство своей страны, какие меры оно готово предпринять, чтобы заставить Россию выплатить дополнительные средства по облигациям царских времен, держателям которых были в XIX веке граждане Франции . Соответсвующий запрос он направил министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену. Об этом сообщает RT.

Между тем еще в 1997 году Россия и Франция закрыли этот вопрос, когда был заключен договор, согласно которому Москва обязалась выплатить $400 млн французским вкладчикам.

Однако депутат утверждает, что эти выплаты якобы не соответствуют реальным суммам ценных бумаг. Поэтому потомки инвесторов собираются выяснить, какие решения правительство может принять для того, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность».

По мнению Франсиса Веркамера, «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег» и остаются «потерпевшими».

Напомним, в 1867 году железнодорожные компании царской России начали выпуск государственных облигаций, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трех последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков.

Некоторые владельцы облигаций из Франции даже успели получить прибыль. Однако в 1918 году Владимир Ленин, который тогда был главой российского правительства , подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов, которые успело сделать царское и Временное правительства.

В связи с этим главы европейских государств направили правительству РСФСР протесты. Советская Россия выдвинула встречные претензии о необходимости оплатить ущерб, который нанесли республике французские интервенты во время Гражданской войны.

Кроме того, Владимир Ленин настаивал на том, что молодая советская республика готова выплатить долги в обмен на заключение мира и признание советской власти другими странами. На это уже никак не соглашалось правительство Франции, которое продолжило поддерживать белогвардейцев.

Переговоры о долге возобновились в 1980-е годы. В 1997 году Москва и Париж все же заключили договор, согласно которому наша страна рассчиталась с долгами Российской империи.

Более того, России погасила и долги советского периода — за все страны, которые когда-то входили в СССР.

В отличие от правительства Владимира Ленина, объявившего о непризнании долгов по царским обязательствам, власти России в 2006 году аккуратно рассчитались со всеми кредиторами СССР — деньги назад получили все кредиторы неформального Парижского клуба, в рамках которого средства нашей стране давались от лица государств, так и кредиторы Лондонского клуба, по линии которого помощь шла от коммерческих структур.

В июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времен. Свои претензии они аргументировали тем, что «Россия давно не банкрот».

«Современная Россия не является правопреемницей царской России, поэтому юридически вопрос о выплате долга неправомерен. Политический и юридический статус РФ и Российской империи кардинально отличаются», — отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Он обращает внимание на тот факт, что практически нереально добиться пересмотра соглашения, которое было урегулировано на межгосударственном уровне. Ведь в 1997 году Москва и Париж договорились о том, что признаны погашенными все долги не только Российской империи, но и СССР перед Францией — до 1945 года.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с RT подчеркнул, что во Франции есть несколько ассоциаций таких вкладчиков и держателей долгов бывшего СССР и царской России, которые все время требуют новых выплат, недовольны полученными суммами компенсаций и рассчитывают дополнительно получить от России новые средства.