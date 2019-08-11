Журналисты пожаловались на грубость помощников Зеленского

Пресс-служба аппарата президента Украины Владимира Зеленского грубо и по-хамски общается с представителями прессы. Об этом заявила журналистка Нелли Ковальская.

Как она утверждает, неприятный инцидент произошёл во время встречи украинского лидера с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Ковальская сообщила, что помощники в грубой форме требовали от них покинуть помещение и не задавать Зеленскому вопросы. Сотрудники пресс-службы заявили представителям СМИ, что президент не будет с ними разговаривать.

"Я впервые в жизни чувствовала себя как официантка, которую отчитал недовольный клиент", — написала журналистка в Facebook.

Встреча Константинопольского патриарха Варфоломея с Зеленским состоялась в Стамбуле 8 августа. Предстоятель церкви поздравил украинского лидера с избранием на должность и пожелал успехов на новой работе.

После встречи с Варфоломеем Зеленский заявил, что поговорил с ним «обо всём, что беспокоит всех».