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Журналисты пожаловались на грубость помощников Зеленского 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пресс-служба аппарата президента Украины Владимира Зеленского грубо и по-хамски общается с представителями прессы. Об этом заявила журналистка Нелли Ковальская.
Как она утверждает, неприятный инцидент произошёл во время встречи украинского лидера с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Ковальская сообщила, что помощники в грубой форме требовали от них покинуть помещение и не задавать Зеленскому вопросы. Сотрудники пресс-службы заявили представителям СМИ, что президент не будет с ними разговаривать.
"Я впервые в жизни чувствовала себя как официантка, которую отчитал недовольный клиент", — написала журналистка в Facebook.
Встреча Константинопольского патриарха Варфоломея с Зеленским состоялась в Стамбуле 8 августа. Предстоятель церкви поздравил украинского лидера с избранием на должность и пожелал успехов на новой работе.
После встречи с Варфоломеем Зеленский заявил, что поговорил с ним «обо всём, что беспокоит всех».
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