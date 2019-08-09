Взрывы и драки: что происходит в Бишкеке

В центре Бишкека правоохранители разогнали толпу агрессивно настроенных сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева . В других районах киргизской столицы усиливаются столкновения силовиков с протестующими, слышны взрывы светошумовых гранат. Торговые точки закрыты практически во всем городе. Возле торговых центров ЦУМ , ГУМ, Red Centre в центре Бишкека собрались небольшие компании по 10-15 человек в спортивной одежде.

В центре Бишкека на площади Ала-Тоо силовики разогнали толпу агрессивно настроенных сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, протестующих против его ареста в рамках уголовного дела о коррупции.

Тем не менее, в других районах киргизской столицы усиливаются столкновения силовиков с протестующими, слышны взрывы светошумовых гранат. На пересечении улиц Токтогула и Тыныстанова, по сообщению очевидцев, несколько сот агрессивных парней перевернули мусорные баки и жгут их.

Свидетели рассказали, что мимо здания Государственного комитета национальной безопасности в центр проезжают «КамАЗы» с бойцами СОБРа. Торговые точки закрыты практически во всем городе. На Южной магистрали не работают кафе и магазины, нет освещения на самой трассе.

Возле торговых центров ЦУМ, ГУМ, Red Centre в центре Бишкека собрались небольшие компании по 10-15 человек в спортивной одежде. В нескольких местах в городе слышны крики «Сооронбай, кетсин!» (призыв к нынешнему президенту Сооронбаю Жээнбекову уйти, то есть оставить должность).

Около тысячи дружинников собрались возле Дворца спорта. Как сообщил координатор этих групп Ыктыяр Адылбеков, они вышли на улицу, чтобы не допустить мародерство и беспорядки.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили восемь сотрудников силовых структур с огнестрельными ранениями, один гражданский пострадал от шумовой гранаты.

Один из госпитализированных находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, состояние стабильно тяжелое. Второй находится в отделении патологии позвоночника с переломом костей шейного отдела.

Между тем, поздно вечером председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию для участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета. В международном аэропорту «Иссык-Куль» в селе Тамчы российского премьера встретил замглавы киргизского правительства Замирбек Аскаров, передает НСН.

«На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке Киргизия свой лимит на революции уже исчерпала. И было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и даже по нашему евразийскому проекту», — сказал глава российского кабмина.

Накануне спецслужбы Киргизии провели первую попытку штурма дома экс-президента Киргизии в селе Кой-Таш Чуйской области. Ранее парламент лишил его неприкосновенности. Целью силовиков было задержание экс-президента страны в его резиденции, которая находится в 20 км от Бишкека. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В ответ на это сторонники Атамбаева, а также и он сам открыли огонь. При этом сам экс-президент отрицает наличие у его сторонников оружия.

«У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — рассказал Атамбаев.

Затем был вторая попытка осады, а третья — утром 8 августа.

«Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники [Атамбаева] дают им отпор, их около четырех сотен — оружия у них нет, только камни и палки», — рассказали свидетели.

В итоге Атамбаев сдался силовикам и был препровожден на допрос. В результате штурма 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб, шестерых бойцов спецназа сторонники бывшего киргизского лидера взяли в заложники, позже их передали властям, передает ФАН.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. При этом ранее действующий президент республики Жээнбеков считался креатурой прежнего лидера. Передача власти в 2017 году прошла мирно, однако уже к весне 2018 года между старыми и новыми политическими элитами страны стал очевиден раскол: стороны стали обвинять друг друга в злоупотреблении полномочиями.

Многие представители команды Атамбаева оказались под следствием. Самого экс-президента обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, земельных махинациях, узурпации власти и освобождении по подложным медицинским документам криминального авторитета Азиза Батукаева.