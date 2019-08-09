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Польша испугалась сближения ЕС с РФ 

Рамблер + ещё 5 21 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
В Польше раскритиковали сближение Евросоюза с Россией
Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил об обеспокоенности Варшавы тем, что некоторые страны Евросоюза становятся все более дружелюбными по отношению к России, «даже несмотря на подавление инакомыслия Кремлем». Об этом сообщает Reuters.
«Похоже, некоторые европейские лидеры не знают, что их действия выглядят попыткой улучшить отношения, а если они знают, что делают, то эта политика ошибочна», — добавил дипломат.
По словам Пшидача, в Польше хотят убедиться, что обновленная Еврокомиссия сохранит жесткую позицию по отношению к России.
Reuters отмечает, что комментарий Пшидача связан с массовыми задержаниями на несогласованных акциях протеста в Москве. Дипломат напомнил, что ЕС и Польша осудили жесткие действия полиции.
По мнению Пшидача, потепление отношений ЕС с Россией демонстрирует, что Кремлю могут «сойти с рук» такие действия, как присоединение Крыма.
«Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на разные вечеринки и танцевать вместе… Были приняты меры, призывающие Россию отойти от своей агрессивной политики на востоке Европы… Но она не сделала даже полшага назад», — заявил Пшидач.
Reuters напоминает, что в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин совершил частный визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль 18 августа. Президент привез на торжество Кубанский казачий хор, станцевал с невестой, произнес тост на немецком языке и подарил молодоженам картину, тульский самовар и старинную масловыжималку. Австрийский министр говорила, что решение пригласить Путина на свадьбу было спонтанным.
Комментарии43
В мире , Европа , Политика , Карин Кнайсль , Владимир Путин , МИД , ЕС , Reuters , Польша
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