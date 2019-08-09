Польша испугалась сближения ЕС с РФ

Замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил об обеспокоенности Варшавы тем, что некоторые страны Евросоюза становятся все более дружелюбными по отношению к России, «даже несмотря на подавление инакомыслия Кремлем». Об этом сообщает Reuters.

«Похоже, некоторые европейские лидеры не знают, что их действия выглядят попыткой улучшить отношения, а если они знают, что делают, то эта политика ошибочна», — добавил дипломат.

По словам Пшидача, в Польше хотят убедиться, что обновленная Еврокомиссия сохранит жесткую позицию по отношению к России.

Reuters отмечает, что комментарий Пшидача связан с массовыми задержаниями на несогласованных акциях протеста в Москве. Дипломат напомнил, что ЕС и Польша осудили жесткие действия полиции.

По мнению Пшидача, потепление отношений ЕС с Россией демонстрирует, что Кремлю могут «сойти с рук» такие действия, как присоединение Крыма.

«Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на разные вечеринки и танцевать вместе… Были приняты меры, призывающие Россию отойти от своей агрессивной политики на востоке Европы… Но она не сделала даже полшага назад», — заявил Пшидач.