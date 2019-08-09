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В Киеве задумались о способах развала России 

News.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украинское издание «Корреспондент» предложило разработать проект по «расчленению России».
Автор материала выразил уверенность, что Крым вернётся в состав Украины только после того как Россия перестанет существовать.
"Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен", — призвал журналист.
Он также выразил уверенность, что Москва угрожает Украине, поэтому необходимо принимать «радикальные меры», а не стремиться сделать Россию свободной.
Ранее News.ru писал о том, что российские политики назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором возвращении Крыма очередной попыткой привлечь внимание, которая ничего, кроме слёз, не вызывает. По словам сенатора Владимира Джабарова, воспринимать подобные заявления всерьёз нельзя. Он также подчеркнул, что Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать.
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Комментарии2
В мире , Политика , Владимир Зеленский , Киев , Республика Крым
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