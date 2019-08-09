В Киеве задумались о способах развала России

Украинское издание «Корреспондент» предложило разработать проект по «расчленению России ».

Автор материала выразил уверенность, что Крым вернётся в состав Украины только после того как Россия перестанет существовать.

"Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен", — призвал журналист.

Он также выразил уверенность, что Москва угрожает Украине, поэтому необходимо принимать «радикальные меры», а не стремиться сделать Россию свободной.