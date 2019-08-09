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Трамп рассказал о новом главе Нацразведки США 

Lenta.ru + ещё 9 56 минут назад
Фото: EPA
Исполняющим обязанности директора Национальной разведки США будет назначен глава Национального контртеррористического центра Джозеф Магуайр. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Трамп отметил, что к своим обязанностям Магуайр приступит с 15 августа. «Я не сомневаюсь, что он отлично справится с работой!», — добавил американский президент.
Магуайр ушел в отставку из ВМС США в 2010 году. По словам Трампа, он был научным сотрудником в Гарвардском университете в сфере национальной безопасности, а также «командовал на всех уровнях», в том числе в Управлении специальных морских операций.
В июле стало известно, что Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса. Американского лидера якобы не устроила позиция Коутса по вопросу ядерного разоружения Северной Коре
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В мире , Дэниел Коутс , Джозеф Магуайр , Гарвардский университет , США
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