Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США

«Сью объявила, что она уйдёт 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса», — написал президент США в своём Twitter.

Он уточнил, что в ближайшее время назовёт имя исполняющего обязанности главы Национальной разведки.

Ранее Трамп заявил, что выдвинет на пост директора Нацразведки кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.