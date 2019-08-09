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Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: EPA
Заместитель главы национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Сью объявила, что она уйдёт 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса», — написал президент США в своём Twitter.
Он уточнил, что в ближайшее время назовёт имя исполняющего обязанности главы Национальной разведки.
Ранее Трамп заявил, что выдвинет на пост директора Нацразведки кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.
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В мире , Дэн Коутс , Дэниел Коутс , Дональд Трамп , США
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