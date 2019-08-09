Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США 

Заместитель главы национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Сью объявила, что она уйдёт 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса», — написал президент США в своём Twitter.
Он уточнил, что в ближайшее время назовёт имя исполняющего обязанности главы Национальной разведки.
Ранее Трамп заявил, что выдвинет на пост директора Нацразведки кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.