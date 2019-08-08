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Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломей не подписали соглашение по итогам встречи, сообщил телеканал "1+1".
Ранее Зеленский встретился с Варфоломеем в рамках визита в Турцию и провел переговоры.
Как сообщила корреспондент телеканала, соглашение готовилось заранее в патриархате в сотрудничестве с МИД Украины.
По информации "1+1", документ не носил политического характера и затрагивал экологические проблемы.
Причины срыва подписания соглашения не называются.

"Новая церковь" Украины

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый "объединительный собор", на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев раскольник Филарет Денисенко заявил, что "новая церковь" разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках так называемого "объединительного собора".
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , МИД , РПЦ , Киев , Турция
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