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Сирийская армия понесла крупные потери 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
Утром в пятницу боевики провели обстрел населенного пункта Абу-Дали, в ходе которых был убит один и ранено двое мирных граждан, пояснил Бакин, передает ТАСС.
Он отметил, что обстрел проходил в Идлибской зоне деэскалации, сообщает РИА «Новости».
После этого атакующие перешли в наступление на находящиеся в этом районе позиции сирийской армии.
«Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибло 10 военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 ранен», — уточнил он.
Кроме того, по его словам, позиции сирийских военных подверглись обстрелу в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.
Ранее в четверг боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Комментарии3
В мире , Армия , Ближний Восток , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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