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В Киеве пожаловались на нежелание мира забирать Крым у РФ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Ни одна страна не собирается помогать Украине возвращать Крымский полуостров. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.
По его мнению, официальное непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, так как на полуострове всё равно действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании.
"Никто в мире и не собирается ничего делать для его возвращения. Поэтому непризнание аннексии Крыма не несет в себе никакой пользы", — сказал Спивак в эфире NewsOne.
Он также посоветовал украинским властям не строить иллюзий по поводу Турции, так как Анкара активно сотрудничает с Россией, позволяя себе даже возражать США, что наглядно показывает настоящую геополитику.
Ранее News.ru писал о том, что слова президента Турции Тайипа Эрдогана о продолжении защиты прав крымских татар и отказ от признания включения Крыма в состав России вызвали широкий резонанс среди российских политиков. Российский сенатор Сергей Цеков назвал подобную позицию Анкары, идущей в разрез с правдой и реалиями. При этом депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская призналась, что заявление Эрдогана не стало для неё неожиданностью.
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Комментарии19
В мире , Видео , Политика , Дмитрий Спивак , Наталья Поклонская , Сергей Цеков , Госдума , Республика Крым
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