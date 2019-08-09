В Киеве пожаловались на нежелание мира забирать Крым у РФ

Ни одна страна не собирается помогать Украине возвращать Крымский полуостров. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак

США и Великобритании. По его мнению, официальное непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, так как на полуострове всё равно действуют фирмы с Украины, Кипра , из Германии

"Никто в мире и не собирается ничего делать для его возвращения. Поэтому непризнание аннексии Крыма не несет в себе никакой пользы", — сказал Спивак в эфире NewsOne.

Он также посоветовал украинским властям не строить иллюзий по поводу Турции, так как Анкара активно сотрудничает с Россией, позволяя себе даже возражать США, что наглядно показывает настоящую геополитику.