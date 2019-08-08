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«Спекуляции для ЕС»: что стоит за словами Эрдогана о крымских татарах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти. Такие заявления Анкары идут вразрез с налаживанием сотрудничества России и Турции — указали в Москве.
Педалирование президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом темы крымско-татарского народа на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в президентском дворце в Анкаре является спекуляцией — пояснил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
«Крымско-татарский народ является народом РФ, именно Россия осуществляет их защиту. Поэтому турецкая сторона должна иметь в виду, что именно крымские татары Турции являются нашими в этом смысле подопечными, а не наш, российский, крымско-татарский народ является подопечным Турции», — цитирует чиновника РИА «Новости».
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди указала на то, что Эрдоган пошел на поводу у Запада, искусственно создающего скандальный ореол вокруг «лже-лидеров крымско-татарского народа, передает „Парламентская газета“.
»При этом крымским татарам в этой большой «политической игре» отводилась роль инструмента для решения определенных политических и экономических интересов иностранных держав, которым на деле были безразличны интересы крымчан, буквально «обложенных» всеми мыслимыми и немыслимыми мировыми санкциями», — подчеркнула сенатор.
«C одной стороны Анкара выстраивает стратегические отношения с Москвой, с другой — не признает российский статут Крыма и спекулирует крымско-татарским вопросом на встречах с украинскими президентами», — сообщил парламентарий.
Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров попенял турецкому лидеру на незнание ситуации на полуострове, передает ФАН.
«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — сказал Умеров.
Он детализировал, что такие заявления Анкары идут вразрез с налаживанием сотрудничества России и Турции, а также игнорируют демократические принципы, на основе которых крымчане — в том числе и татарское землячество — проголосовали за вхождение в состав РФ.
«Турция не признает аннексию Крыма и никогда не признает. Жизнь наших родственников крымских татар на исторической родине в Крыму, защита их самобытности и культуры, а также обеспечение их основных прав и свобод будут оставаться нашими приоритетами», — такое заявление сделал Эрдоган после беседы с Зеленским.
Интересно, что на официальном обеде Эрдогана и Зеленского наряду со всеми главными министрами Турции присутствовал и лидер экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев.
Ранее Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. Он был объявлен в федеральный розыск в качестве обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, связанных с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности России.
Впрочем, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев считает, что иных заявлений от Эрдогана ожидать не стоило, передает НСН.
«Он придерживается той же позиции, что и раньше, на протяжении всей истории с присоединением Крыма. Турция никогда не признавала, она тут идет в фарватере Евросоюза и США. Так что тут не стоит искать какой-то сенсации.
У России и Турции стратегические интересы разные.
И вряд ли бы Эрдоган, встречаясь с Зеленским, стал бы говорить о Крыме что-то иное», — рассказал эксперт.
В 2016 году Эрдоган встречался с Джемилевым в Анкаре за закрытыми дверями, их встреча продолжалась 45 минут. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал произошедшее «неуважением к россиянам».
В июне 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал страны Европы и Америки, «начавшие забывать о крымском вопросе». Глава турецкого МИДа в ходе ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре подчеркнул, что его страна «никогда не признавала и не будет признавать аннексии Крыма».
Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.
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В мире , Статьи , Георгий Мурадов , Руслан Бальбек , Реджеп Эрдоган , Ольга Ковитиди , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , Гумер Исаев , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , МИД , ЕС , Меджлис крымскотатарского народа , Госдума , РИА Новости , Парламентская газета , Анкара , Москва , Республика Крым , Турция
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