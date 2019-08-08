«Прекратите сеять раздор»: Россия и Китай заступились за Венесуэлу

На фоне затянувшегося противостояния в Венесуэле США вынуждены усиливать свое экономическое давление на правительство Николаса Мадуро . Политический кризис так и не принес Вашингтону никаких успехов. В то же время, Россия Китай продолжают оказывать поддержку венесуэльскому президенту, что еще больше отдаляет США от победы на этом направлении. 5 августа Белый дом предостерег другие страны от сотрудничества с правительством Мадуро. Москва и Пекин резко осудили эти действия.

Ситуация в Венесуэле превратила страну в площадку пересечения политических интересов сразу трех государств — США, России и Китая. Каждое действие Вашингтона по отношению к Каракасу сопровождается реакцией со стороны Пекина или Москвы. 7 августа Китай резко осудил действия США, затрагивающие собственность правительства Венесуэлы.

«Слова и действия американской стороны являются грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и серьезным нарушением основных норм и принципов международных отношений, — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин . — Китайская сторона выступает категорически против этого».

Президент США Дональд Трамп 5 августа принял решение заблокировать находящуюся в американской юрисдикции собственность, которой владеют венесуэльские власти. Кроме того, Белый дом запретил предоставление финансов, товаров или услуг правительству страны.

Эмбарго сопровождалось также фирменным американским предостережением в адрес всех остальных стран. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон может преследовать и наказывать любого, кто будет оказывать поддержку и сотрудничать с правительством Мадуро.

«Время действовать. Соединенные Штаты настойчивы в том, чтобы отрезать Мадуро от любого финансирования и ускорить мирный демократический переход [к смене власти]. Мы посылаем сигнал третьим сторонам, которые хотят вести дела с режимом Мадуро: действуйте с особой осторожностью», — подчеркнул Болтон, выступая на конференции Группы Лимы по ситуации в Венесуэле.

Россия и Китай, оказавшие поддержку правительству президента Николаса Мадуро и сотрудничающие с Венесуэлой, негативно отреагировали на действия США.

«Выбор стран, с которыми сотрудничает страна, тоже является ее собственным делом», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Представитель МИД КНР также заявила, что санкционная политика Вашингтона не решит сложившуюся в Венесуэле проблему, а только создаст риск эскалации конфликта.

«Китай решительно призывает американскую сторону рассмотреть суть вопроса и вернуться на верный путь уважения к международному праву», — резюмировала Хуа Чуньин.

Аналогичным образом на действия США отреагировала и Россия. 6 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что блокировка средств венесуэльских властей является «экономическим террором» со стороны Вашингтона.

«Закреплена заморозка средств и активов венесуэльского государства. Подобные шаги не имеют никаких юридических оснований ни с точки зрения международного, ни внутреннего венесуэльского права, — сообщила Захарова РИА «Новости». —

Напоминаем, что ни одно государство не имеет права диктовать свою волю другим посредством экономических репрессий».

Пекин является главным кредитором и инвестором для Каракаса. Китайские компании вложили миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Финансовая поддержка КНР не прекратилась и после того, как экономика в стране пошла на спад, а санкции США усугубили финансовый кризис в латиноамериканской стране.

В своих заявлениях Пекин в свойственной ему сдержанной манере также оказывает поддержку правительству Николаса Мадуро. В среду Хуа Чуньин охарактеризовала отношения КНР и Венесуэлы как сотрудничество «на основе равенства, взаимной выгоды, беспроигрышных результатов и рыночного принципа».

«Китай полностью убежден, что китайско-венесуэльское сотрудничество будет продолжаться как обычно, независимо от того, как изменится ситуация, — добавила она. — Мы советуем США извлечь уроки из истории и немедленно прекратить сеять раздор».

Россия также является крупным инвестором для Венесуэлы. Как и Пекин, Москва также активно взаимодействует с Каракасом в области энергетики, прежде всего, разработки нефтяных и газовых месторождений. С начала политического противостояния в Венесуэле Россия поддерживала и военно-техническое сотрудничество с латиноамериканской страной. Точное количество российских военных в Венесуэле неизвестно. Москва ранее заявляла, что речь идет о специалистах, которые помогают местным военным осваивать технику.

Еще в декабре после визита Мадуро в Москву, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия продолжит оказывать финансовую поддержку Венесуэле.

Сам Мадуро по итогам встречи с Путиным заявил, что страны пришли к соглашению о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более $5 млрд и поставках 600 тыс. т зерна.

Как сообщал Bloomberg, Китай с 2008 года предоставил Каракасу в общей сложности $70 млрд Точной информации о долге Венесуэлы перед Россией нет, данные разрозненны. По данным Reuters, c 2006 года Россия вложила в Боливарианскую республику около $17 млрд

После того как Вашингтон открыто поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо , а также начал постепенно вводить санкции, правительство Мадуро предсказуемо обратилось за помощью к Китаю и России. Поддержка Москвы и Пекина во многом помогает венесуэльскому лидеру держаться на плаву, что, конечно, раздражает США.

Столь долгое отсутствие внешнеполитической победы Трампа в Венесуэле не может не беспокоить Белый дом. Судя по всему, Вашингтон рассчитывал на быстрое разрешение ситуации в свою пользу, однако история с Каракасом затянулась. Тем не менее, американский лидер уже не может сдать назад, в этих условиях ему ничего не остается, кроме как попытаться еще больше надавить на Мадуро.

Каракас неожиданно стал разменной монетой в крупных геополитических играх. Вводя эмбарго, США рассчитывают также ослабить поддержку Китая и России. От успехов Трампа на этом направлении зависит и его победа на президентских выборах 2020 года.

Если Вашингтон не сможет убедить Пекин и Москву отступить с помощью аргументов, связанных с их экономическими интересами, добиться успеха ему будет гораздо сложнее. Столь явное присутствие Китая и России в Венесуэле предостерегает США от резких действий.

В то же время, интересы РФ и КНР на этом направлении совпадают, что, несомненно, способствует сближению двух стран, чьи отношения и без того находятся на высоком уровне. Об этом, кстати, и Владимир Путин , и Си Цзиньпин говорят открыто.

Более того, Венесуэла далеко не единственная площадка, на которой Китай и Россия сотрудничают. Как заявлял российский лидер, стороны согласны по сирийскому вопросу, ситуации на Корейском полуострове, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Во всех этих вопросах Россия с Китаем оказались по другую сторону от США. Кроме того, стороны говорят о необходимости развития партнерства на фоне санкционной политики США.

Председатель КНР и президент России встречались в Москве 5 июня. По итогам переговоров китайский лидер выразил готовность вместе с Россией «усилить многостороннее взаимодействие и координацию» по ситуации в Каракасе: «Мы поддерживаем постоянный контакт по Венесуэле. Мы выступаем против иностранного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы».

Если методы Вашингтона не окажут желаемого для них эффекта (свержения правительства Мадуро), то Дональд Трамп окажется перед трудным выбором. Он может довести эмбарго до полной блокады или же обратиться к военной мощи. Однако неясно, на что могут пойти Россия и Китай для защиты своего партнера.