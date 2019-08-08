Пока вы не уснули: Россиянам придумали новый налог 

«Поддерживаем Украину»: Турция не признала Крым
Газета.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признавать воссоединение Крыма с Россией. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским турецкий глава заявил, что его страна будет «всегда поддерживать независимость Украины». Кроме того, Эрдоган пообещал защищать права и национальную идентичность крымских татар.
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