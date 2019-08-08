Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Россиянам придумали новый налог 

Рамблер 49 минут назад

«Поддерживаем Украину»: Турция не признала Крым

Газета.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признавать воссоединение Крыма с Россией. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским турецкий глава заявил, что его страна будет «всегда поддерживать независимость Украины». Кроме того, Эрдоган пообещал защищать права и национальную идентичность крымских татар.

Зеленский хочет превратить Украину в Лас-Вегас

На Украине собираются легализовать азартные игры. Такое предложение внес президент страны.

"Не стреляйте": Атамбаев выступил с обращением

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев записал видеообращение к согражданам, призвав силовиков «не стрелять в свой народ» после неудавшейся попытки штурма своей резиденции спецназом.

В России резко подорожал хлеб

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в июне стоил 50,54 рубля за килограмм. Это на 9,6% больше, чем в прошлом году, со ссылкой на Росстат сообщает «URA.RU».

Для россиян придумали новый налог

Православные активисты и региональные чиновники призвали снова ввести в России налог на бездетность. Об этом сообщает «Ура.ру».

Миру грозит продовольственный кризис

Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.

Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском

На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги

Большинство ДТП с летальным исходом происходит в России на федеральных автодорогах, заявил журналистам заместитель начальника ГУОБДД МВД, полковник полиции Олег Понарьин.

Драка на льду: Канадец избил россиян

Во время матча группового этапа Кубка Возрождения в Китае произошла драка с участием хоккеистов российского клуба «Ермак» и китайской команды «Куньлунь». Видео появилось на странице «Наш Ермак» во «ВКонтакте».
Комментарии10
В мире , Видео , Алмазбек Атамбаев , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Росстат , ООН , ГИБДД , Газета.Ru , РИА Новости , Reuters , Республика Крым , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
При обстреле российской авиабазы погибли люди77
Унесенные ветром: на Москву надвигается ненастье3
США перехватили российские Ту-9554
Медведев прибыл в Киргизию8
Сторонники Атамбаева выдвинулись в Бишкек68
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение