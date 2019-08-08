Толпы сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек

Член политсовета Социал-демократической партии Киргизии Адиль Турдукулов указал в Facebook, что в Бишкек из Кой-Таша направляются около тысячи человек.

Очевидцы подтверждают, что люди едут на машинах и маршрутках, кто-то идет пешком.

При этом ситуация возле отдела МВД в Бишкеке, куда привезли Атамбаева после задержания, абсолютно спокойная, передает РИА «Новости». Возле здания сторонников экс-президента не наблюдается.

Операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева началась в среду, в ней принимали участие около 2 тысяч силовиков. Сотрудники спецназа трижды пытались штурмовать резиденцию Атамбаева, но встречали сопротивление со стороны его сторонников, которые кидали в силовиков палками и камнями, блокировали доступ к дому экс-президента и перекрывали дороги. В столкновениях пострадали более 40 человек, один спецназовец скончался в результате ранения из снайперской винтовки, глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии. В четверг днем после почти суток противостояния Алмазбек Атамбаев сдался правоохранителям.