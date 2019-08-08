Около тысячи сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек

"Со стороны Кой-Таша в Бишкек спускаются около тысячи человек", — написал Турдукулов на своей странице в Facebook.

Информацию Турдукулова подтверждают и очевидцы.

"Люди из Кой-Таша выдвигаются в Бишкек. Кто на машинах, кто на маршрутках. Кто вообще пешком собрался идти", — заявил собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, ситуация возле здания МВД страны, куда доставили Атамбаева для допроса, абсолютно спокойная. Сторонников экс-президента не видно. У ворот стоят только несколько десятков журналистов, которых не пропускают на территорию ведомства.

Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.