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Около тысячи сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек 

РИА Новости 16 минут назад
Около тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева следуют в Бишкек из его резиденции в пригородном селе Кой-Таш, сообщил член политсовета Социал-демократической партии Киргизии Адиль Турдукулов.
Атамбаев сдался
"Со стороны Кой-Таша в Бишкек спускаются около тысячи человек", — написал Турдукулов на своей странице в Facebook.
Информацию Турдукулова подтверждают и очевидцы.
"Люди из Кой-Таша выдвигаются в Бишкек. Кто на машинах, кто на маршрутках. Кто вообще пешком собрался идти", — заявил собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, ситуация возле здания МВД страны, куда доставили Атамбаева для допроса, абсолютно спокойная. Сторонников экс-президента не видно. У ворот стоят только несколько десятков журналистов, которых не пропускают на территорию ведомства.
Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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В мире , Видео , Алмазбек Атамбаев , МВД , СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА , Бишкек , Кыргызстан
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