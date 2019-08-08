Атамбаева признали трупом. Политическим

Эксперт по Средней Азии описал в эфире НСН, что ждет экс-президента дальше.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован. Политика задержали в селе Кой-Таш в ходе операции, в которой участвовало около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов под руководством главы киргизского МВД Кашкара Джунушалиева. По некоторым данным, Атамбаев сам сдался властям.

Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров описал в эфире НСН, что ждет экс-президента дальше.

«Сторонников у него было порядочно, но не так чтобы много, тысяч десять-двенадцать. Но сейчас они лишились руководства. Они мало на что способны, тем более что ситуация очевидна: зачинщик — Атамбаев. Его вежливо приглашали на допрос, раз-два-три, потом за ним пошли, потом началась стрельба, раненые, убитые. Теперь он политический труп, на мой взгляд. Этот человек растерял все, что имел. У него будет целая пачка обвинений, ближайшие месяцы он проведет под следствием», — сказал он.

По мнению собеседника НСН, арест Атамбаева, который недавно приезжал с визитом к президенту Путину, не осложнит отношения Москвы и Бишкека.

«Не осложнит. Российский МИД уже заявил, что это все внутреннее дело Киргизии, то есть Россия не может в это вмешиваться. Они приехали к Путину, он попытался их примирить. Но противоречия оказались сильнее», — заметил он.

Напомним, операция по задержанию Атамбаева началась вечером 7 августа. В ходе штурма особняка бывшего президента Киргизии пострадало несколько десятков человек, также сообщалось о гибели одного сотрудника МВД республики.