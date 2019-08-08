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СМИ назвали возможного кандидата на роль Зеленского в «Вечернем квартале» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Студия "Квартал 95" нашла актера, который будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского в передаче "Вечерний квартал", скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Ранее студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", актер должен "показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.
"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего квартала" 13 августа", — цитирует собеседника издание.
При этом сам актер в своем Instagram опубликовал видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Украинская правда
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