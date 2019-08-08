Атамбаева доставили в МВД Киргизии 

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после задержания доставили в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД», — заявили в министерстве.
Ранее в штабе экс-президента Киргизии заявили, что силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего лидера страны и задержали Атамбаева.
По данным Минздрава, после штурма резиденции Атамбаева 8 августа были госпитализированы четыре силовика и один гражданский.