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Атамбаева доставили в МВД Киргизии 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после задержания доставили в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД», — заявили в министерстве.
Ранее в штабе экс-президента Киргизии заявили, что силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего лидера страны и задержали Атамбаева.
По данным Минздрава, после штурма резиденции Атамбаева 8 августа были госпитализированы четыре силовика и один гражданский.
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В мире , Происшествия , СНГ , Алмазбек Атамбаев , МВД , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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