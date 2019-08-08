Атамбаева доставили в МВД Киргизии

«После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД», — заявили в министерстве.

Ранее в штабе экс-президента Киргизии заявили, что силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего лидера страны и задержали Атамбаева.

По данным Минздрава, после штурма резиденции Атамбаева 8 августа были госпитализированы четыре силовика и один гражданский.