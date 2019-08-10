В Донецкой области шахтеры протестуют третьи сутки, требуя погасить им долги по зарплате

Горняки шахты "Кураховская" в подконтрольной Украине части Донецкой области протестуют с требованием погасить им задолженность по зарплате и намерены вновь перекрыть дорогу в регионе. Об этом сообщил в субботу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Они [шахетеры] будут блокировать автодорогу на пешеходном переходе в районе населенного пункта Новоселидовка в течение двух часов", — написал он в Facebook.

Волынец также сообщил о намерении горняков вместе с профсоюзами выехать в Киев 25 августа, в день их профессионального праздника, и провести пикет у стен Офиса президента и других правительственных учреждений с требованием выплатить им задолженность по заработной платы.

Шахтеры в Донецкой области 8 и 9 августа с теми же требованиями уже перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка. А накануне горняки в знак протеста также блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполе на перекрестке дорог в поселке Цукурино. Как сообщил ранее председатель профсоюзной организации шахты "Кураховская" Алексей Сорока, в акции приняли участие около ста человек. Горняки, по его словам, не намерены вести переговоры и собираются прекратить забастовку только после поступления на их счета задолженности по зарплате. Он отметил, что шахтерам не выплатили 22% зарплаты за май и 100% за июнь и июль.