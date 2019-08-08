Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс не исключил дальнейшего ухудшения отношений с Россией в случае, если политика латвийских властей, в частности главы МИД Эдгара Ринкевича, останется неизменной.
Ранее Ринкевич осудил действия силовиков в Москве, которые участвовали в задержании участников несанкционнированой акции об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Могордумы ряда представителей политических партий.
"К сожалению, та политика которую проводит Ринкевич усиливает эту брешь (в отношениях между странами — ред.). Он вмешивается во внутренние дела России. Думаю, что в дальнейшем с такой политикой наши отношения будут ухудшаться", — сказал Юрканс РИА Новости.
Юрканс был первым главой МИД Латвии после обретения страной независимости в 1991 году.