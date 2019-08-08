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Сторонники Атамбаева прорвались через кордон силовиков 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: ТАСС
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвали один из кордонов сотрудников правоохранительных органов на ведущей в село Кой-Таш автодороге.
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
«Наши сторонники прорвали оцепление в районе села Кок-Жар и двинулись в сторону Кой-Таша», — передает РИА «Новости» сообщение штаба экс-главы республики.
Уточняется, что через заграждение прорвались около 500 человек.
«Сейчас они продолжают двигаться в сторону резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш», — сказал представитель штаба.
Ранее сообщалось, что сотрудникам правоохранительных и силовых структур удалось прорваться на территорию резиденции Атамбаева.
В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, однако штурм резиденции экс-главы республики провалился. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Атамбаев рассказал, что открыл стрельбу.
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В мире , Алмазбек Атамбаев , МВД , РИА Новости , Кыргызстан
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