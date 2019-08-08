«Киевляне просто не поймут»: Кличко собрался на второй срок

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что будет во второй раз баллотироваться на пост градоначальника. По его словам, если он сдастся и откажется от борьбы, то «киевляне не поймут». Ранее Кличко потребовал отстранить от должности президент Украины Владимир Зеленский . На прошлых выборах Кличко набрал 48,70% голосов, значительно обогнав своих конкурентов.

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

«Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю», — отметил он.

По словам градоначальника, «сдаваться — не в его принципах». Выборы мэров городов Украины запланированы на 25 октября 2020 года, в это же время состоятся выборы депутатов городских и сельских советов, передает ФАН.

Кличко был избран мэром украинской столицы в 2015 году, перед этим победив на досрочных выборах с 48,70% голосов.

В октябре 2015 года противником Кличко выступил член «Правого сектора» (организация запрещена в России ) (организация запрещена на территории РФ) Борислав Береза . Чемпион мира по боксу победил его, набрав во втором туре 64,10%.

5 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело после заявления главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана . Он сообщил, что ему якобы звонил неизвестный и предлагал $20 млн за сохранение Виталием Кличко поста главы Киевской городской администрации.

В результате Кличко сам потребовал возбудить уголовное дело.

«Теми методами, которыми они пытаются бороться с коррупцией, выступая в СМИ, бороться можно, только победить нельзя. Я считаю, что уголовное дело возбуждено правильно и справедливо. Реально ли это борьба с коррупцией? В данном случае все будет зависеть от того, насколько объективно подойдет НАБУ к этому расследованию, и доведут ли это дело до суда», — полагает эксперт.

В конце июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации (КГГА). Офис президента Украины уже направил официальное представление на увольнение градоначальника.

В мае на рассмотрение Верховной рады был внесен законопроект, который предполагает разделение функций и полномочий мэра Киева, и главы КГГА.

Вскоре после этого Кличко пригрозил Зеленскому досрочными выборами киевского градоначальника. Бывший боксер заявил, что намерен инициировать внеочередное голосование в случае разделения должностей главы КГГА и мэра.

В интервью немецкому изданию Bild Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем

Мэр заявил, что если Зеленский уволит его с должности главы КГГА, то он поступит как Янукович — поскольку столица представляет важность для всей страны, то президент пытается заполучить над ней контроль. Увольнение, по мнению Кличко, будет нелегитимным и противозаконным шагом.

Кличко при этом считает, что не имеет исполнительной власти «в собственном городе». Он уточнил, что не может повлиять на бюджет украинской столицы и на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы — это бессмыслица и ерунда.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — выразил возмущение мэр.

Спустя всего лишь месяц после избрания в 2014 году — на досрочных выборах — Виталий Кличко опубликовал «Программу первоочередных шагов городского головы Киева», реализацией которой он собирался заниматься на протяжении первых полутора лет нахождения у власти.

Кличко в полтора-два раза повысил киевлянам тарифы на услуги ЖКХ и отключил в городе горячую воду. Временное отключение горячей воды было принято из-за прекращения газоснабжения Украины Россией. Кроме того, подобное решение обосновывалось стремлением сэкономить ради отопления в зимний период. При этом отопление — одна из ключевых проблем Кличко на посту киевского мэра, которую он и его команда не могут решить вот уже пять лет.