Откровенное платье Надежды Савченко произвело фурор в Сети

Она призналась, что фотография, вызвавшая ажиотаж в Сети, была сделана в латвийской Юрмале

На снимке бывший нардеп стоит по колено в море. При этом она одета в длинное платье с огромным вырезом снизу в стиле голливудской актрисы Анджелины Джоли . Оголив правую ногу, Саченко кокетливо придерживает подол платья рукой.

Политик отказалась комментировать свой наряд, но отметила, что латвийская природа и чистота вокруг её поразили. Кроме того, Савченко посетовала, что украинцы совершенно не могут беречь окружающую их природу, как это делают латвийцы.

"Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы. Не отстреливают оленей, не застраивают 300 м от береговой линии, не мусорят на побережье, не ставят заборов вокруг изб, не закрывают домов", — написала политик на своей странице в Facebook.