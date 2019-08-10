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Откровенное платье Надежды Савченко произвело фурор в Сети 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, оправдалась перед пользователями Сети за неожиданную фотосессию с откровенном платье изумрудного цвета.
Она призналась, что фотография, вызвавшая ажиотаж в Сети, была сделана в латвийской Юрмале.
На снимке бывший нардеп стоит по колено в море. При этом она одета в длинное платье с огромным вырезом снизу в стиле голливудской актрисы Анджелины Джоли. Оголив правую ногу, Саченко кокетливо придерживает подол платья рукой.
Политик отказалась комментировать свой наряд, но отметила, что латвийская природа и чистота вокруг её поразили. Кроме того, Савченко посетовала, что украинцы совершенно не могут беречь окружающую их природу, как это делают латвийцы.
"Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы. Не отстреливают оленей, не застраивают 300 м от береговой линии, не мусорят на побережье, не ставят заборов вокруг изб, не закрывают домов", — написала политик на своей странице в Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что известный украинский блогер Александр «Злой Одессит» потребовал от президента Владимира Зеленского наказать нардепа Надежду Савченко за откровенную антиукраинскую деятельность. Он предложил лишить её звания Героя Украины.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Анджелина Джоли , Надежда Савченко , Владимир Путин , Верховная Рада , Юрмала
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