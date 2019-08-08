Сербский политик предложил передать Косово России

Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович предложил передать непризнанное Косово в пользовании России . Об этом сообщает "EurAsia Daily".

По его словам, только так Сербия сможет сохранить свою территориальную целостность. Это заявление политик сделал в связи с принятием Тираной закона, по которому албанское гражданство может получить любой человек с албанскими корнями.

Он также отметил, что Албания уже не скрывает намерение присоединить к себе Косово и Метохию.

По мнению Стаматовича, при условии установления российского управления в Косово, сербы, проживающие на этих территориях, смогли бы получить российское гражданство.