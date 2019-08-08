Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сербский политик предложил передать Косово России 

Газета.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович предложил передать непризнанное Косово в пользовании России. Об этом сообщает "EurAsia Daily".
По его словам, только так Сербия сможет сохранить свою территориальную целостность. Это заявление политик сделал в связи с принятием Тираной закона, по которому албанское гражданство может получить любой человек с албанскими корнями.
Он также отметил, что Албания уже не скрывает намерение присоединить к себе Косово и Метохию.
По мнению Стаматовича, при условии установления российского управления в Косово, сербы, проживающие на этих территориях, смогли бы получить российское гражданство.
Ранее сообщалось, что Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский намерен вернуть азартные игры Зеленский запутался в маршруте у президентского дворца в Анкаре Частный детектив заявил о готовности назвать ответственных за катастрофу MH17
В мире , Европа , ЕС , Милан , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском213
Начался новый штурм резиденции Атамбаева49
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском29
СМИ «похоронили» Гафта6
«Не стреляйте»: Атамбаев выступил с обращением53
Видео
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
00:49
«Гражданская война?»: Атамбаев нарушил конституцию
СНГ В мире
01:22
Взорванный катафалк в российском городе попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение