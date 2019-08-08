Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признавать воссоединение Крыма с Россией. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским турецкий глава заявил, что его страна будет «всегда поддерживать независимость Украины». Кроме того, Эрдоган пообещал защищать права и национальную идентичность крымских татар.
Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».