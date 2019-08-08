«Поддерживаем независимость Украины»: Эрдоган не признал Крым

Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».