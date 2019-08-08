Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Больше 100 человек собрались в Махачкале у здания Аварского театра. Поводом для акции стало высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе, сообщает региональное издание «Черновик».

Отмечается, что в ночь на 8 августа в социальных сетях появились сообщения с призывом выйти на акцию. По словам участников протеста, если случившееся оставить без внимания, то это унизит жителей республики и их предков.

«Мы призовем к ответу лжецов, но в рамках закона и без провокаций», — говорится в призывах.

Сотрудники МВД предупредили собравшихся, что несанкционированные акции запрещены законом, и им необходимо получить разрешение на проведение митинга. Инициативная группа решила подать соответствующее уведомление в республиканский Минюст

Кадыров в интервью чеченскому агентству, вышедшем 7 августа, заявил, что правление имама Шамиля в XIX веке на Кавказе привело к сокращению численности чеченского народа вдвое, обвинил его в бедах своих соотечественников и упрекнул в том, что после гибели чеченцев он сдался властям Российской империи ради собственной выгоды. Его слова поддержал председатель парламента Чечни Магомед Даудов . По его мнению, высказывание главы республики основано на исторических фактах.

В муфтияте Дагестана в ответ заявили, что имам «всего лишь отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев».

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Имам Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.