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В России ответили Эрдогану на слова о Крыме 

News.ru + ещё 15 1 час назад
Слова президента Турции Тайипа Эрдогана о продолжении защиты прав крымских татар и отказ от признания включения Крыма в состав России вызвали широкий резонанс среди российских политиков.
Российский сенатор Сергей Цеков назвал подобную позицию Анкары, идущей в разрез с правдой и реалиями.
Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью, — заявил он РИА Новости.
При этом депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская призналась, что заявление Эрдогана не стало для неё неожиданностью.
Говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер, — написала она на своей странице в Facebook, добавив, что таких в современном мире слишком мало.
В свою очередь глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал высказывание Эрдогана игнорированием демократического волеизъявления жителей полуострова. Он также порекомендовал турецкому лидеру поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму, прежде чем делать громкие заявления.
Ранее News.ru писал о том, что Турция продолжит защиту прав крымских татар, так как не признаёт включение Крыма в состав России. С таким заявлением выступил президент республики Тайип Эрдоган.
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В мире , Видео , Наталья Поклонская , Сергей Цеков , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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