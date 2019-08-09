Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине признали невозможность возвращения Крыма 

Lenta.ru + ещё 15 25 минут назад
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин. Об этом сообщает портал «ПолитНавигатор».
Политик отметил, что жители полуострова не позволят «Украине забрать Крым себе». «Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: "Ребята, вы же понимаете, что всё. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!"», — отметил он.
Волошин добавил, что этот вопрос следует отложить на десятилетия, а сейчас главное — остановить конфликт на Донбассе, так как именно это является главной проблемой в нормализации отношений между украинской и российской сторонами. «Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?», — спросил он.
В июне Волошин объявил, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. Он уточнил, что полуостров мог бы войти в состав России еще в 1990-е, если бы тогда страну возглавлял не Борис Ельцин, а Владимир Путин. Волошин заявил, что тогда Крым остался украинским только благодаря «мудрым поступкам руководства того времени».
Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
Последние новости
Зеленский отказался подписывать совместный с Варфоломеем документ Опубликованы объяснения Кадырова перед дагестанцами Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Комментарии1
В мире , Олег Волошин , Борис Ельцин , Владимир Путин , ЕС , Верховная Рада , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном1
Российского полицейского нашли мертвым на рабочем месте2
Су-30 разбился в Индии100
Ветеран-афганец вывел из горящей многоэтажки 24 человека
Россияне больше никому не верят1
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение