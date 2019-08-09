Южные Курилы внезапно стали частью Японии на карте Олимпиады 2020 года

Принадлежащие России Южные Курилы оказались включены в состав Японии на карте маршрута олимпийского огня, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года.

Так, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, принадлежность которых оспаривает Токио, вдруг оказались частью японской префектуры Хоккайдо.

Япония претендует на Южные Курилы, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В СССР рассчитывали, что Совместная декларация поставит точку в территориальном споре, однако в Токио так и не отказались от претензий на острова. Мирный договор по окончании Второй мировой войны между СССР и Японией не подписан до сих пор.

Южные Курилы вошли в состав Советского союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит оспариванию, сообщает РИА Новости.