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Южные Курилы внезапно стали частью Японии на карте Олимпиады 2020 года 

News.ru + ещё 5 40 минут назад
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press
Принадлежащие России Южные Курилы оказались включены в состав Японии на карте маршрута олимпийского огня, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Так, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, принадлежность которых оспаривает Токио, вдруг оказались частью японской префектуры Хоккайдо.
Япония претендует на Южные Курилы, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В СССР рассчитывали, что Совместная декларация поставит точку в территориальном споре, однако в Токио так и не отказались от претензий на острова. Мирный договор по окончании Второй мировой войны между СССР и Японией не подписан до сих пор.
Южные Курилы вошли в состав Советского союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит оспариванию, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Япония выразила крайнее сожаление по поводу поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Итуруп. Пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов подчеркнул, что Медведев может в любое время посетить любой регион России. При этом посольство России в Токио отклонило представление, направленное МИД Японии в связи с поездкой председателя правительства РФ на остров Итуруп.
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В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Олег Осипов , МИД , Правительство РФ , РИА Новости , Япония
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