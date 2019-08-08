В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских

Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

Так политик прокомментировал недавние высказывания в передаче Politbarometer на телеканале, в которых утверждалось, что большинство жителей Восточной Германии выступают за ослабление антироссийских санкций, тогда как на западе страны такого мнения придерживаются около 30 процентов немцев.

"Я могу назвать три предпосылки. Я знаю, что бывших жителей ГДР очень раздражали эти замечательные лозунги о том, что они живут в лучшей стране мира. С другой стороны, бывшие граждане ГДР также понимают, что без русских не было бы объединения Германии. Тогда убийства смог предотвратить не только Грегор Гизи (депутат бундестага от Левой партии — Прим. ред.). Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России", — отметил Кубики.

Гизи, который также присутствовал на интервью, согласился с мнением коллеги.

"То, что не вмешался охранный полк "Феликс Э. Дзержинский", случилось благодаря русским, а не вам (Гизи. — Прим. ред.). Поэтому люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских. У всего этого также есть эмоциональная сторона. В те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения. И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах", — продолжил вице-председатель бундестага.

Он добавил, что сейчас Москве и Берлину следует достигать взаимопонимания друг с другом через диалог.

Объединение Германии — официально состоявшееся 3 октября 1990 года вхождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ. В ноябре текущего года исполняется 30 лет со дня падения Берлинской стены, фактически означавшего воссоединение Германии.