Звонки Путину и Макрону: как Зеленский решает проблему Донбасса

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и возможность новой встречи в нормандском формате. Телефонный разговор произошел после обострения ситуации в Донбассе, где в результате обстрела погибли четверо украинских военных. Несмотря на объявленное в середине июля перемирие, стороны периодически нарушают его и полностью контролировать ситуацию невозможно, отмечают эксперты.

Президент России Владимир Путин в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал акцент на необходимости «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения» в Донбассе.

Телефонный разговор между главами двух стран произошел по инициативе Киева , сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно информации пресс-службы Кремля, основной темой беседы стал вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины . По мнению Путина, для этого необходимо исключить возможность обстрелов украинскими войсками населенных пунктов, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

Зеленский в свою очередь рассказал журналистам, что позвонил российскому президенту, чтобы попросить «повлиять» на вторую сторону конфликта в Донбассе.

Он отметил, что выстрелы были произведены из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, попавшая прямо в окоп с военнослужащими ВСУ в районе села Павлополь.

Стоит отметить, что с 21 июля на востоке Украины было установлено перемирие, однако, несмотря на это, время от времени перестрелки происходят с обеих сторон.

«Между военными идет своя игра, и ни из Киева, ни из Москвы, а тем более из Донецка с Луганском невозможно контролировать передний край. Ситуация очень сложная, и трудно говорить, кто и при каких обстоятельствах открывает огонь — провокации возможны самые неожиданные», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара.

«Срыв перемирия был вполне предсказуем: противоборствующие стороны не могут находиться постоянно в подвешенном состоянии», — считает украинский военный обозреватель Денис Попович . «Обострение полностью отменяет перемирие», — добавляет он.

Эксперт напоминает, что объявленное 21 июля «хлебное перемирие» преследовало далеко идущие цели, в числе которых прямые переговоры Киева и Москвы, а также обмен военнопленными.

Осложнившаяся ситуация на востоке Украины заставила Зеленского отсрочить свой двухдневный визит в Турцию. Он вылетел туда позже, чем планировалось, так как проводил совещание с силовиками по ситуации в Донбассе.

При этом Путин и Зеленский все же поговорили о возможной встрече в «нормандском формате».

О том, что возможность проведения переговоров в нормандском формате обсуждалась во время телефонной беседы Путина и Зеленского, а рабочие группы «нарабатывают документы для подписания на высшем уровне», сообщила в среду пресс-служба президента Украины.

В случае, если переговоры состоятся, это будет первая личная встреча Путина и Зеленского, а также первая в нормандском формате после избрания нового главы Украины.

Созданный в июне 2014 года нормандский формат объединяет Россию, Украину Францию и Германию и является площадкой для политических консультаций на уровне глав государств.

Стоит отметить, что ранее Зеленский планировал расширить нормандский формат, пригласив туда Великобританию и США. Из Лондона, где в то время у власти была Тереза Мэй , ответа не последовало, а в Госдепе США заявили, что интереса к участию в этих переговорах у США нет.

Правда, позже специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер отметил, что в переговорах в «нормандском формате» или в каком-либо другом составе участников может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп

«Мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Пока же поддержку скорой встрече в нормандском формате выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Зеленским 7 августа.

«Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Макрон является один из самых активных сторонников Зеленского в Европе и фактически пытается играть первую скрипку на украинском направлении.

Так, с канцлером Германии Ангелой Меркель Макрон собирается обсудить возможную встречу нормандского формата во время саммита «большой семерки» во Франции в конце августа. А с президентом России Путиным он может поднять этот вопрос раньше — во время визита российского лидера во Францию в середине месяца.

В то же время точная дата нормандской встречи пока не называлась.

По мнению экспертов, она может состояться лишь после формирования на Украине правительства, что произойдет в конце сентября. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко напоминает, что позиция Кремля проста: встреча произойдет, если можно будет «достичь прорывов». Сам эксперт считает, что украинская сторона пока не готова на «решительные действия».

Украина дает понять, что не намерена выполнять минские соглашения в полном объеме, пока Киев не восстановит контроль на российско-украинской границе.

Близкие к российским властным структурам источники ранее поясняли «Газете.Ru», что этого не произойдет до тех пор, пока Киев не гарантирует неприменение силы по отношению к непризнанным республикам.

Помочь контролировать ход мирного процесса могли бы миротворцы, но здесь у сторон разные позиции: Киев хочет, чтобы миротворцы были расположены на всей территории востока, Москва — на линии разграничения.

По этому вопросу консенсуса достичь сложно, поскольку Москва придерживается позиции, что размещение миротворцев на всей территории самопровозглашенных республик будет подразумевать, что Россия становится стороной конфликта — и это в корне расходится с официальной позицией Москвы, а также противоречит содержанию минских соглашений.