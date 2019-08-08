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Кличко собрался баллотироваться на второй срок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 58 минут назад
Фото: ТАСС
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планирует еще раз побороться за пост главы города.
По словам Кличко, жители украинской столицы «просто не поймут», если он не попытается пойти на второй срок. Кличко заявил, что не в его правилах отступать, передает RT со ссылкой на Lb.ua.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить Кличко своим человеком на должности главы города.
За поддержкой Кличко ездил даже в США, где встретился с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
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В мире , Выборы на Украине , Виталий Кличко , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Киев
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