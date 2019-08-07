Турция отказалась признать воссоединение Крыма с РФ

Турция не признает включение Крыма в состав России, продолжит защиту прав крымских татар, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится в Анкаре с официальным визитом.
"Сегодня я ещё раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности", — сказал Эрдоган.
По его словам, Турция надеется на скорое окончание конфликта на востоке Украине.
"Мы поддерживаем Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой есть турецкие дипломаты. Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу", — добавил президент Турции.