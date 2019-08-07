Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина призвала ограничить права России в СБ ООН 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Киев должен настаивать на лишении России права голоса в Совбезе ООН по касающимся Украины вопросам. С таким мнением выступил украинский политический эксперт Валерий Клочок в эфире «Телеканала новин 24», передает RT.
«Можно не считаться с Россией. А настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН и лишить Россию права голосовать за вопросы, касающиеся Украины. Другого пути нет», — заявил он.
По мнению эксперта, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе надо решать в Совбезе ООН, несмотря на то что без желания России прекратить конфликт невозможно.
Часть законов, действующих в стране для адаптации государства в условиях войны, была принята предыдущей властью. В определенной степени они заморозили вооруженный конфликт на востоке Украины, добавил Клочок.
В мире , Украина , Совбез ООН , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина аномальных холодов в России6
Устал заботиться: житель Коми задушил тетю-инвалида3
Турция обещала не признавать Крым российским130
Собчак показала, как парится в бане с сыном14
Умерла вдова «товарища Сухова»2
Видео
02:15
Турция обещала не признавать Крым российским
В мире Конфликты
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
01:29
В России может появиться пятый военный округ
Армия Войска
02:27
Умерла вдова «товарища Сухова»
Общество
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11
Пока вы не уснули: зачем Зеленский позвонил Путину
В мире
06:23
«Новые данные о крушении МН 17 докажут невиновность РФ»
Происшествия
00:50
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
СНГ Происшествия
05:30
Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга
Происшествия Криминал
00:50
Появилось видео штурма резиденции Атамбаева
СНГ Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение