Украина призвала ограничить права России в СБ ООН

«Можно не считаться с Россией. А настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН и лишить Россию права голосовать за вопросы, касающиеся Украины. Другого пути нет», — заявил он.

По мнению эксперта, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе надо решать в Совбезе ООН, несмотря на то что без желания России прекратить конфликт невозможно.

Часть законов, действующих в стране для адаптации государства в условиях войны, была принята предыдущей властью. В определенной степени они заморозили вооруженный конфликт на востоке Украины, добавил Клочок.