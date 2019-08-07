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Эксперт из Украины призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН 

Газета.Ru 58 минут назад
Украинский политический эксперт Валерий Клочок заявил, что Россию стоит лишить права голоса в Совбезе ООН. Об этом сообщает RT.
По его словам, не стоит прислушиваться к мнению российской стороны, несмотря на то, что без нее нельзя урегулировать конфликт в Донбассе.
Он отметил, что Киеву стоит лишить российское государство право голоса по вопросам, которые касаются Украины.
После этого, добавил эксперт можно будет завершить конфликт в Донбассе.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Совбез ООН
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